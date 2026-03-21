El III congrés de Convergents renova el lideratge de Germà Gordó

BARCELONA 21 març (EUROPA PRESS) -
El III congrés de Convergents ha renovat el lideratge de Germà Gordó aquest dissabte a Barcelona vuit anys després de néixer el partit, informa en un comunicat.
La formació ha aprovat les seves ponències d'organització i ideològica i ha destacat la seva voluntat de "actualitzar el soberanisme polític de centre amb una proposta útil, centrada i amb vocació de govern".
Convergents es reivindica com a "espai polític que ha resistit" i que es vol projectar amb més força que mai, afegeix.
COMITÈ EXECUTIU
El comitè executiu elegit inclou Teresa Pitarch (secretària general), Josep Vidal (Organització), Eduard March (Militància), Miquel Trilla (Formació), Gené Gordó (Política Sectorial), Núria Iglesias (Política Municipal), Tatiana Domínguez (Processos Electorals), Rosa Vallcaneras (Política Internacional), Francesc Puig (Relacions amb els Països Catalans) i Dídac Sánchez (Comunicació).
A més s'ha designat defensor del militante Magí Pallarès, alcalde de Sant Jaume dels Domenys (Tarragona).