La II fira de l'ocupació 'GiraFeina+45' se celebrarà a Mollet (Barcelona) el 14 d'octubre

Està promoguda per l'Ajuntament i per la Cambra de Barcelona en el Vallès Oriental
BARCELONA, 24 set. (EUROPA PRESS) -
La II fira de l'ocupació 'GiraFeina+45' se celebrarà a Mollet del Vallès (Barcelona) el dimecres 14 d'octubre amb més de 40 empreses i més de 250 ofertes de feina.
Promoguda per l'Ajuntament i per la Cambra de Barcelona en el Vallès Oriental, tindrà el lema 'Un dia per trobar feina' i tindrà lloc en el Mercat Vell, informa el Consistori aquest dijous en un comunicat.
Es farà de 9 a 19 hores en dos torns d'atenció (de 9 a 13 i de 15 a 19): més de 40 empreses plantejaran més de 250 ofertes en sectors com l'alimentari, transport, comerç i distribució, salut i servei a les persones, serveis a les empreses, indústria (metall, electrònica, construcció), assegurances i productes financers.
L'ALCALDESSA I PEP GARCIA
L'alcaldessa, Mireia Dionisio, ha destacat que "és una oportunitat per connectar" el talent i l'experiència de les persones amb les necessitats reals de les empreses del territori.
El president de la Cambra de Comerç de Barcelona en el Vallès Oriental, Pep Garcia, ha afirmat que es tracta d'afavorir la inserció laboral, retenir talent i connectar empreses amb persones que busquin feina, i ha valorat el creixement de la fira respecte a la I edició.
En la presentació també han intervingut dos aspirants que van participar en la I edició, i també la Fundació Sanitària de Mollet, que participarà en la II edició.
PERFILS MÉS DEMANDATS
Engany alguns dels perfils més demandats per les empreses participants són operaris/àries industrials, mosso/a de magatzem, conductors, personal de supermercat i botiga, auxiliar del Servei d'Atenció a domicili (SAD) i personal administratiu i vendes.
Fins ara s'hi han inscrit més de 300 persones, i les inscripcions continuen obertes a través del web: molletvalles.girafeina45.cat .
Com a novetat, participarà l'associació Xarxa en Rosa, que recolza dones que han superat un càncer de mama, promovent el seu benestar, autonomia i reincorporació activa a la vida social i laboral.