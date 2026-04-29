La II Cursa Antiracista de Barcelona que organitza Top Manta se celebrarà el 13 de juny

BARCELONA 29 abr. (EUROPA PRESS) -
La cooperativa de venedors ambulants Top Manta ha organitzat la II Cursa Antiracista de Barcelona el dissabte 13 de juny, la qual estrena recorregut i horari, després de l'"èxit sense precedents" de la prova de l'any passat, amb fins a 10.000 participants entre corredors i assistents.
La cursa d'enguany tindrà un recorregut de 5 quilòmetres i es farà a la muntanya de Montjuïc: sortirà de l'avinguda Ferrer i Guàrdia, pujarà per l'avinguda de l'Estadi fins a l'Estadi Olímpic Lluís Companys i el Palau Sant Jordi i baixarà pel carrer Jocs Olímpics del 92, ha informat l'organització en un comunicat aquest dimecres.
S'ofereixen fins a 1.500 inscripcions a un preu de 20 euros cadascuna, el benefici dels quals es destinarà a projectes socials de la cooperativa: el taller de costura i serigrafia de Top Manta que dona feina directa a 15 persones i amb el qual, des dels seus inicis, més de 250 manters han pogut regularitzar la seva situació administrativa.
Coincidint amb la cursa, Top Manta dissenya una nova samarreta inspirada en estampats tradicionals africans i confeccionada amb un teixit tècnic de running, feta a partir d'ampolles de plàstic 100% reciclat i produïda al taller social per persones migrades en situació de vulnerabilitat.
A més, enguany s'han organitzat vuit curses antiracistes més: el 23 de maig a Terrassa (Barcelona); el 24 de maig a Sallent (Barcelona); el 31 de maig a Salt i Girona (Girona); el 4 d'octubre a Sabadell (Barcelona); el 10 d'octubre a la Garrotxa (Girona); el 24 d'octubre a Solsona (Lleida) i el 25 d'octubre a Vic, a més de la de Manresa (Barcelona), que va tenir lloc el passat 11 d'abril.