El II Congrés Català del Treball debatrà reptes laborals a Mataró (Barcelona) aquest desembre

II CONGRÉS CATALÀ DEL TREBALL
BARCELONA, 14 nov. (EUROPA PRESS) -
El II Congrés Català del Treball se celebrarà de l'1 al 3 de desembre en el Centre de Congressos del TecnoCampus de Mataró (Barcelona) i reunirà a experts, investigadors, representants institucionals i agents socials i econòmics per reflexionar sobre els principals reptes presents i futurs del món laboral.
Sota el lema 'Treball digne per a una democràcia plena', la trobada abordarà qüestions com la plena ocupació, les desigualtats salarials i de gènere, l'emancipació juvenil, l'impacte de la intel·ligència artificial (IA), les noves formes d'organització del treball i la necessitat de garantir unes condicions laborals dignes, informa l'organització en un comunicat aquest dissabte.
Les conferencies principals seran a càrrec de l'investigador associat a SOAS University of London i copresident honorari de la Basic Income Earth Network (BIEN), Guy Standing; el president del Consell Econòmic i Social d'Espanya, Antón Costas, i la professora d'Economia a la Universitat de Tulsa i presidenta fundadora del Fòrum per a l'Emancipació Econòmica Real (FREE), Clara Mattei.
EIXOS TEMÀTICS
Al llarg de les tres jornades es desenvoluparan deu taules rodones organitzades en cinc blocs temàtics sobre polítiques actives d'ocupació, bretxes salarials i de gènere, emancipació juvenil i la capacitat dels salaris per garantir unes condicions de vida dignes.
També s'analitzarà l'impacte de la IA, el teletreball, la digitalització, l'automatització i el control algorítmic en les relacionis laborals, així com la seguretat i salut laboral, la formació, l'acreditació de competències professionals i el reconeixement social i econòmic dels treballs essencials.
AGENTS SOCIALS
El dijous 3 de desembre a les 12 hores tindrà lloc la taula rodona 'El futur del treball: la visió dels agents socials', moderada pel director general de Diàleg Social de la Generalitat, Ricard Bellera, amb la participació de representants de Foment del Treball, Pimec, CC.OO. i UGT.
El congrés, organitzat per la Generalitat, l'Ajuntament de Mataró i el TecnoCampus Mataró-Maresme (adscrit a la Universitat Pompeu Fabra (UPF), és gratuït i obert a la ciutadania prèvia inscripció a través de la seva pàgina web.