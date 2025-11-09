Ignacio Garriga (Vox) veu al PP disposat a "posar l'interès dels valencians en el centre"

BARCELONA, 9 nov. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Vox i líder del partit a Catalunya, Ignacio Garriga, ha afirmat que han vist disposició del PP per "posar l'interès dels valencians en el centre" en la negociació per triar un nou president per a la comunitat valenciana en substitució del president en funcions, Carlos Mazón.
En declaracions als mitjans aquest diumenge des de Badalona (Barcelona), on el partit celebrava un acte, ha dit que quan "el PP comuniqui qui és el candidat" i puguin parlar amb el designat informaran sobre el curs de les negociacions.
En aquest sentit, ha assegurat que el seu partit afronta la negociació amb discreció i que "el circ mediàtic entorn de les converses amb el Partit Popular no es produirà de la mà de Vox".
També ha destacat que els interessos dels valencians han d'estar "per sobre de qualsevol interès comentari o pressió mediàtica".
MOCIÓ DE CENSURA
En referència a una possible moció de censura contra el president del Govern, Pedro Sánchez, ha demanat no "generar aquesta il·lusió en els espanyols" perquè, diu, els que podrien haver-la presentat no tenen interès a fer-ho.
Ha assegurat que ni el PP ni Junts volen presentar una moció de censura i creu que no cal "mentir als espanyols" sinó que s'ha de fer una oposició al Govern 365 dies a l'any, textualment.
"La nostra responsabilitat és no contribuir a aquest fals relat de la moció de censura i sí centrar-nos a denunciar com ha robat el socialisme", ha criticat.
A més, ha afirmat que l'objectiu de la seva formació és "desgastar al govern de la nació en els tribunals" motivo pel qual, diu, estan personats en totes les causes que s'han obert, en les seves paraules.