Ignacio Garriga (Vox) veu una "nova fase" en les negociacions amb el PP amb portaveus sectorials

Afirma que "no hi ha crisi" a Vox i augura que els crítics es passaran al PP
BARCELONA, 28 març (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Vox, Ignacio Garriga, ha afirmat que s'obre una "nova fase" en les negociacions amb el PP per conformar governs autonòmics a Extremadura, Aragó i Castella-la Manxa en incorporar als seus portaveus nacionals sectorials per abordar cadascuna de les mesures polítiques a adoptar.
Ho ha dit en una entrevista d'Europa Press en ser preguntat per l'estat de les negociacions i per les seves crítiques al paper en elles del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a qui Garriga demana que "no segueixi posant pals a les rodes" i que deixi que siguin els líders regionals els que interlocutin.
"Confio que el PP, en concret el senyor Feijóo, no segueixi posant pals a les rodes en les negociacions i deixi als líders regionals del PP seguir en aquesta interlocució que estem tenint molt fluïda, molt millor que fa uns mesos", ha afirmat el també líder de Vox a Catalunya.
Ha lamentat que Feijóo estigui "més preocupat" del que li pugui dir el PP europeu des de Brussel·les respecte a governar amb Vox que de les necessitats dels espanyols, i ha apuntat que els governs de coalició passaran per que el PP renunciï a algunes polítiques ideològiques que els populars comparteixen amb el PSOE, segons ell.
"VOX NO ESTÀ BLOQUEJANT"
Així mateix, ha assegurat que posaran terminis al PP i, encara que ha evitat concretar dates límit per a la conformació dels governs, ha afirmat que "terminis significa, entre altres coses, tenir uns pressupostos a temps".
"Estem construint una negociació molt complexa, som conscients. Però el que vull deixar molt clar és que Vox no està bloquejant absolutament res, que deixi de mentir el PP", i ha afirmat que Vox està blindant les negociacions davant de futurs canvis d'opinió del PP, en referència a quan Vox va sortir dels governs després del repartiment d'immigrants.
Ha assegurat que en el cas d'Extremadura les negociacions "estan avançant a bon ritme" i que encara hi ha marge per arribar a un acord programàtic a l'abril, i ha subratllat que Vox va a ser responsable i va a fer tot el possible per evitar una repetició electoral.
CRÍTIQUES A lA DIRECCIÓ
Preguntat pels exdirigents de Vox que critiquen a l'actual direcció de Vox, entre els quals es troben els exsecretaris generals Iván Espinosa de los Monteros i Javier Ortega Smith, Garriga ha negat "crisi interna" i ha augurat que els crítics poden acabar en les files del PP.
"Aquest intent de desestabilització a Vox està sent liderat, sens dubte, pel PP, pel PSOE, per les patronals, pels sindicats i per alguns mitjans de comunicació al servei del PP i del PSOE", ha assegurat.
Sobre si creu que algunes d'aquestes persones crítiques amb la direcció podrien acabar en les files del PP, ha respost: "No tinc cap dubte. No seria sorprenent, entraria dins del previsible".
"Aquests mateixos que van presentar el programa econòmic fa 3 dies, el mateix programa que defensa Vox ara, parlen de congrés extraordinari. Sembla que no els molesta Abascal, perquè reconeixen el seu veritable lideratge, sinó que estan més a gust amb les idees d'altres formacions polítiques", ha afegit.
A VOX ELS LÍDERS "DIUEN EL MATEIX"
Garriga ha apuntat que Vox "és un projecte nacional en el qual tots els líders o portaveus regionals diuen el mateix independentment del lloc en el qual estiguin", i ho ha comparat amb el PP, partit en el qual, al seu judici, mentre Feijóo diu una cosa, presidents autonòmics com Isabel Díaz Ayuso i Juanma Moreno diuen unes altres.
"Això a Vox no passa, i això és una cosa que molesta molt al PP per això utilitzen a algunes persones per intentar desestabilitzar a Vox, que no ho aconsegueixen. Em sembla una greu irresponsabilitat", ha sostingut.
"NO TOLERAREM QUE ES CALUMNIÏ"
Ha afirmat que no els costarà prendre decisions difícils, com les recents expulsions i obertures d'expedients, i ha resolt: "A Vox les normes les compleix, i així està estipulat, l'afiliat número 1 i l'afiliat número 68.000, el fundador o el que acaba d'arribar. I això alguns sembla que no ho entenen".
"És dolorós, alhora que injust, que membres destacats de la formació política que fa 4 dies signaven en els comitès de gestió aquests mateixos contractes de proveïdors i autoritzaven aquestes transferències legals, auditades, conegudes pel Tribunal de Comptes i pels afiliats, ara les qüestionin", ha agregat.
Ha lamentat que aquestes persones estan contribuint a la confusió i, per això, el partit està actuant amb contundència: "El que no tolerarem és que es calumniï, s'injuriï i es diguin mentides sobre coses que fa 4 dies aquestes mateixes persones votaven a favor en els òrgans interns del partit", ha sentenciat.
"L'ASSOCIACIÓ EUA - VOX ÉS FALSA"
Quant a l'àmbit internacional, preguntat per si Vox segueix recolzant la posició d'Estats Units i Israel respecte a la guerra a Orient Mitjà, Ignacio Garriga ha assenyalat que Vox "evidentment estarà agraït a tots aquells que contribueixin a enderrocar a algú que estava massacrant al seu poble com era el líder Aiatol·là".
"A partir d'aquí, un conflicte a nivell internacional no és el que necessiten els espanyols i nosaltres contribuirem per mitigar aquestes conseqüències i, sobretot, a ser sempre molt prudents", ha afegit, i ha acusat al president del Govern central, Pedro Sánchez, d'utilitzar la guerra per tapar, ha dit, les conseqüències de les seves polítiques.
Així mateix, ha remarcat que "l'associació Estats Units-Vox és falsa, és un relat creat i interessat pel Govern d'Espanya" i respon, al seu judici, als intents de desestabilitzar a Vox.
I, quant a les formes de fer política del president nord-americà basades en amenaces, ha conclòs que "cadascú té les seves formes de fer política" i que Vox no és portaveu ni d'EUA ni de Donald Trump.