Ignacio Garriga (Vox) veu al fiscal general com a peça de la "trama mafiosa que representa" el PSOE

Exigeix al PP deixar "d'estafar als espanyols" i trencar pactes amb els socialistes
BARCELONA, 9 set. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Vox i líder del partit a Catalunya, Ignacio Garriga, ha assegurat que el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, és una peça més de la "trama mafiosa que representa el Partit Socialista", després que el Tribunal Superior li hi hagi obert judici oral.
"Una trama mafiosa que ha comptat amb la complicitat del Partit Popular", ha dit en declaracions a la premsa a la plaça de la Marina de Sants, al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona.
També ha apuntat que si el president del govern, Pedro Sánchez, està al poder és perquè el PP "ha apuntalat al Govern i blindat el Tribunal Constitucional".
En aquest sentit, ha exigit al PP que "deixi d'estafar als espanyols" i trenqui pactes amb el PSOE, i ha demanat textualment al líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, que faci oposició de debò al Govern, que veu cada dia més acorralat per la corrupció.
CRÍTIQUES A la "INSEGURETAT"
Garriga ha acusat al Govern de "condemnar als espanyols a la inseguretat, a ser cada dia més pobres, a viure amb menys llibertat i a veure un futur cada dia més complicat".
"No podem normalitzar ni acostumar-nos a viure entre violència, entre episodis d'assassinats, d'apunyalaments, de cops de matxet, de violacions i d'ocupacions", ha dit, i ha demanat responsabilitats al que ha qualificat de bipartidisme per, segons ell, impulsar polítiques de portes obertes i finançar la immigració il·legal.