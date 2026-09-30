Ignacio Garriga (Vox) titlla els socialistes d'"organització criminal" i acusa Illa de corrupte

David Zorrakino - Europa Press
Assegura que l'edil de Vox a Sabadell que va simular un tret al clatell va ser amenaçat abans pels Comuns
BARCELONA, 30 set. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Vox i líder del partit a Catalunya, Ignacio Garriga, ha titllat els socialistes d'"organització criminal", i ha acusat el president de la Generalitat, Salvador Illa, de mentider i de corrupte.
Així s'ha pronunciat aquest dimecres en el debat de política general del Parlament, en què ha defensat "prioritat nacional, desregulació i reemigració", i ha dit que els socialistes són els culpables de fer una crida als delinqüents del món amb la regularització d'immigrants.
Garriga considera que, si continuen governant els socialistes a nivell estatal i a Catalunya, hi haurà "més invasió migratòria, més col·lapse dels serveis públics, més economia tercermunditzada, empobriment i degradació criminal pròpia de Ciudad Juárez", i ha criticat que Illa silencia les dades dels Mossos d'Esquadra sobre l'origen dels delinqüents.
També li ha retret que destinés un terç del seu discurs aquest dimarts a parlar de política internacional: "Vostè oblida que alguns diputats d'aquesta cambra i alguns ciutadans el van votar perquè governés Catalunya, no perquè es convertís en l'estadista internacional mentre Catalunya li cau a trossos".
RÈPLICA A ILLA
Sobre els qualificatius d'Illa a Garriga de mal educat, provocador, demagog i indocumentat, el número dos de Vox ha assegurat que és feliç de sentir-los: "Me'ls penjo com una medalla al pit, senyoria, perquè no en té cap dubte, ni els seus insults ni les seves amenaces faran que retrocedim ni un pas enrere".
Respecte al gest del regidor de Vox a Sabadell (Barcelona) César Gil de simular un tret al clatell en el ple de dilluns adreçat a una assessora dels Comuns, que era entre el públic, Garriga ha assenyalat que va ser després que un membre dels Comuns l'amenacés: "I el que va dir el nostre company va ser, vostès són els del tret al clatell".
Després d'aquestes paraules de Garriga, que també ha acusat els socialistes de mentir i manipular, el diputat dels Comuns al Parlament Lluís Mijoler, des del seu escó, li ha dit: "Ets un nazi".
Garriga també ha sostingut que hi ha un "corró antidemocràtic a la Mesa del Parlament liderada pel senyor Rull" que prohibeix a Vox portar a debat projectes de llei a l'hemicicle, sobre la qual cosa el president de la cambra catalana, Josep Rull, li ha respost que qui decideix l'ordre del dia dels plens no és la Mesa sinó la Junta de Portaveus, i li ha recomanat que es llegeixi el Reglament del Parlament.