Ignacio Garriga (Vox) sobre el retorn de Rovira: "No són exiliats. Són covards que van fugir"

BARCELONA, 12 jul. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Vox i líder del partit a Catalunya, Ignacio Garriga, ha criticat el retorn des de Suïssa de la secretària general d'ERC, Marta Rovira, i la resta dels qui estaven encausats pel cas Tsunami Democràtic: "No són exiliats. Són covards que van fugir d'Espanya per no afrontar les conseqüències dels seus actes criminals".

En un missatge aquest divendres a X recollit per Europa Press, Garriga ha assegurat que ara tornen "indemnes gràcies a (Pedro) Sánchez", en al·lusió a la llei d'amnistia.

Ha acusat el president del Govern central, Pedro Sánchez, de ser "un paio encara més covard, capaç de trair sense límit els espanyols per tal de continuar un dia més a la seva poltrona".