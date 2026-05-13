Publicat 13/05/2026 13:30

Ignacio Garriga (Vox) responsabilitza Montero de la manca de mitjans policials: "És una pocavergonya"

EUROPA PRESS

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 13 (EUROPA PRESS)

El secretari general de Vox, Ignacio Garriga, ha criticat l'exvicepresidenta del Govern central i candidata del PSOE a Andalusia, María Jesús Montero, i ha afirmat que "és una pocavergonya i és responsable que la Guàrdia Civil i la Policia Nacional estiguin absolutament abandonats, sense prou mitjans per afrontar la realitat del narcotràfic".

Ho ha dit en unes declaracions aquest dimecres a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) arran de la mort de dos guàrdies civils a Huelva, en què ha assegurat que Montero hauria de plegar i no aspirar a presidir la Junta d'Andalusia.

"Allò no va ser un accident laboral, i ho sap perfectament. Allò va ser un assassinat permès pel govern socialista, que té rendits els nostres agents sense els mitjans necessaris", ha sostingut.

Garriga ha afirmat que l'exvicepresidenta i exministra d'Hisenda "ja va destrossar Espanya des del Govern central de la mà de Sánchez i ara pretén destrossar Andalusia sabent que no obtindrà prou suport ni per liderar l'oposició".

"El millor servei que podria fer als espanyols és demanar perdó, en primer lloc, i, a continuació, anar-se'n a casa", ha resolt.

