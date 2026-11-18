Hernández Quero afirma que l'esquerra és "l'enemiga número 1 del que és públic"
BADALONA (BARCELONA), 18 (EUROPA PRESS)
El secretari general de Vox, Ignacio Garriga, ha replicat a la número 2 del PP al Congrés per Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, que la "identitat catalana no és exclusiva" i l'ha definida com una forma de ser espanyol, després que la popular hagi retret al líder de Vox, Santiago Abascal, la defensa de la identitat catalana.
Ho ha dit en un acte de campanya aquest dimecres a la tarda a Badalona (Barcelona), al costat del candidat de Vox al Congrés per Barcelona, Juanjo Aizcorbe; el candidat per Màlaga, Carlos Hernández Quero, i el portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga.
El secretari general ha criticat els qui, des de les seves "atalaies de superioritat moral", assenyalen Vox per parlar de la identitat catalana, i ha recomanat a Álvarez de Toledo que revisi les declaracions dels expresidents del seu partit abans d'assenyalar Abascal com a nacionalista.
Així, s'ha referit directament als expresidents del Govern José María Aznar i Mariano Rajoy, i a l'actual president del PP, Alberto Núñez Feijóo: un que "deia que parlava català en la intimitat"; un altre, que va impulsar l'operació diàleg i a qui després li van fer un cop d'estat, i, finalment, el candidat a la presidència del Govern, que deia fa quatre dies que Catalunya i Galícia eren nacions sense Estat, ha dit.
CRÍTIQUES A SÁNCHEZ
També ha criticat el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, de qui ha dit que es dedica a ballar durant la campanya electoral després de 8 anys de Govern en què "ho han destrossat absolutament tot".
"Estem farts de les seves 'frivolités' i els diem que, benvolgut Pedro Sánchez, la teva cançoneta de 'Jo sí que et voto' l'escriurem els espanyols, però no amb la v, sinó amb la b".
IMMIGRACIÓ
En referència a la immigració, ha assegurat que les polítiques de fronteres obertes promogudes pel Govern espanyol tenen conseqüències en la vida de la gent, per la qual cosa ha demanat "impulsar un canvi de 180 graus" en aquestes eleccions, i ha reivindicat que Vox és l'única garantia per canviar les polítiques.
Així, ha alertat contra aquells que, segons diu, en campanya electoral es dediquen a gravar vídeos per Catalunya assenyalant la immigració il·legal, però tenen les seves ciutats plenes d'okupes perquè "no tenen la gallardia d'impulsar la prioritat nacional".
A més, ha assenyalat que el PSOE i el PP han compartit polítiques en matèria d'immigració: "Sembla que alguns tenen més en comú amb Sánchez que amb Vox, perquè sembla que les racistades ja no són coses només del Partit Socialista, sinó també d'alguns candidats del Partit Popular".
HERNÁNDEZ QUERO: "LA IMMIGRACIÓ MASSIVA ÉS LA GRAN RETALLADA"
Per la seva banda, Hernández Quero ha assegurat que l'esquerra és "l'enemiga número 1 del que és públic" i ha relacionat l'estat dels serveis públics i l'estancament dels sous amb l'arribada d'immigrants.
"La immigració massiva és la gran retallada", ha dit, i ha afegit que això afecta la situació de l'habitatge, un bé que considera escàs perquè no se'n construeix prou i perquè les persones arribades de fora, segons diu, pressionen el mercat. També ha assenyalat que cap patronal immobiliària està en contra d'aquesta situació.
També s'ha referit a la identitat catalana, que, segons afirma, existeix i forma part de la identitat espanyola: "Només els pijos, els desarrelats poden negar que existeixen les identitats", i ha reivindicat que Vox aixeca la bandera de la identitat catalana.
AIZCORBE DEMANA UN CANVI "ABSOLUTAMENT RADICAL"
Aizcorbe ha reivindicat la importància d'incidir en les lleis i ha dit que Vox vol un canvi pausat però "absolutament radical", i ha alertat contra aquells que, segons apunta, volen quedar-se a mitges.
Ha posat el focus en l'àmbit de l'habitatge i ha reclamat la "prioritat nacional en l'habitatge protegit i les ajudes al lloguer", a més de defensar la proposta de Vox perquè la compra d'un primer habitatge estigui lliure d'impostos, ja que considera que no es pot demanar als joves que no poden accedir al lloguer ni comprar un habitatge que esperin més temps.