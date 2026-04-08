Garriga (Vox) qualifica el PSOE de "saquejador de les classes mitjanes"

BARCELONA 8 abr. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Vox, Ignacio Garriga, ha acusat el PSOE de ser "el pitjor saquejador de les classes mitjanes i populars espanyoles" i ha demanat una reforma fiscal.
En un comunicat aquest dimecres, Garriga ha afirmat que "l'únic llegat de Pedro Sánchez i de Salvador Illa serà la destrucció de les certeses vitals de tota una generació" i ha apuntat a Catalunya com la comunitat on més tributen les rendes mitjanes.
Ho ha dit després de saber-se que l'Agència Tributària preveu ingressar 24.628 milions d'euros en la campanya de la renda 2025 que arrenca aquest dimecres, un 18,4% més respecte a l'exercici anterior.
AUTÒNOMS I INCENTIUS AL LLOGUER
És en aquest sentit que Vox proposa una reforma basada en la reducció de l'IRPF a dos trams: un 15% fins a les rendes de 70.000 euros i un 25% per a les rendes superiors a la mateixa quantitat.
"Una família amb quatre fills no tributarà en l'IRPF si les seves rendes són inferiors a 70.000 euros i pagarà només un 9% si són superiors a 70.000 euros", ha sostingut Garriga en el mateix comunicat.
Així mateix, Vox proposa bonificar al 100% les cotitzacions socials dels autònoms amb ingressos inferiors al salari mínim interprofessional, deduccions per habitatge habitual i "estendre incentius fiscals al lloguer".