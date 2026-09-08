Ignacio Garriga (Vox) sobre PISA: "Amb aquest govern corrupte no hi ha futur ni prosperitat"

Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 8 set. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Vox i líder de la formació a Catalunya, Ignacio Garriga, ha criticat els resultats educatius que han mostrat l'informe PISA de l'OCDE en lectura, matemàtiques i ciències del 2025, i ha afirmat: "Amb aquest govern corrupte no hi ha futur ni prosperitat possible, només ruïna".
Ho ha dit en una publicació a X aquest dimarts recollida per Europa Press, en la qual ha assegurat que "el col·lapse i la degradació provocats per la màfia arriben fins l'últim racó de la vida dels espanyols".
"Cal fer-los fora i canviar-ho tot abans que sigui massa tard", ha afegit.