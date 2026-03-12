Ignacio Garriga: Vox no anirà a la cimera convocada per Illa pels efectes de la guerra a l'Iran

BARCELONA 12 març (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Vox i líder del partit a Catalunya, Ignacio Garriga, ha avançat que el seu grup no assistirà a la cimera convocada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, aquest divendres a la Generalitat per abordar les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà.
"Distància infinita amb el Partit Socialista, sigui amb la careta d'Illa o amb la careta de Sánchez", ha dit en unes declaracions als periodistes aquest dijous.
Ha reiterat que no agafaran el telèfon als socialistes després de la decisió de Vox de no parlar amb el ministre de Presidència, Félix Bolaños: "L'única interlocució que tindrem amb el Govern central és al Congrés i en seu judicial, on Vox està liderant com a acusació popular nombroses causes judicials que afecten el PSOE".
"Els espanyols volen un govern que els doni certeses en un context internacional molt complex, on el Govern d'Espanya està més preocupat per rebre aplaudiments dels aiatol·làs o de Hamas en comptes de liderar un veritable escut social", ha sostingut.
Així mateix, ha afirmat que Pedro Sánchez és el president del Govern central que més "ha enemistat" Espanya amb els socis que històricament ha tingut el país.