Ignacio Garriga (Vox): La interlocutòria de Plus Ultra és "absolutament demolidora" amb el Govern de l'Estat

Lorena Sopêna - Europa Press
Afronta les municipals de 2027 amb la voluntat d'"ampliar" la seva representació
BARCELONA, 23 maig (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Vox, Ignacio Garriga, ha assegurat aquest dissabte que la interlocutòria del cas Plus Ultra és "absolutament demolidora" i justifica que tot el Govern central en ple dimiteixi.
Ho ha dit en declaracions a la premsa en una 'butifarrada popular' organitzada pel partit al Parc de la Trinitat de Barcelona, on ha reclamat que el president del Govern, Pedro Sánchez, i "tots els còmplices de la trama de corrupció de Plus Ultra" responguin davant dels tribunals.
El també líder de Vox a Catalunya ha demanat la compareixença "de tots els membres del Consell de Ministres" i l'ingrés a la presó provisional de l'expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero.
"Aquest rescat de Plus Ultra va ser signat per tot el Consell de Ministres", ha sostingut Garriga, que considera que els espanyols han d'anar a les urnes per donar el seu merescut al PSOE, al que ha titllat de partit més corrupte d'Espanya i d'Europa, segons ell.
Ha defensat que Vox "ha fet tot el que està a la seva mà", i ha recordat les dues mocions de censura impulsades pel partit, la seva personació en casos de corrupció de l'entorn de Sánchez i el PSOE i les denúncies internacionals de presumptes trames de corrupció.
A més, ha mostrat el seu suport als participants en la Marxa de la Dignitat celebrada aquest dissabte a Madrid, que ha assegurat que representen "a la majoria social d'espanyols que clamen la dimissió del Govern corrupte i mafiós del Partit Socialista".
MUNICIPALS DE 2027
En clau municipal, Garriga ha afirmat que Vox afronta el proper cicle electoral de 2027 "amb la voluntat d'ampliar la representació obtinguda fa 3 anys" i ser alternativa per revertir la situació de caos absolut a la qual assegura que està sotmesa Catalunya sota el Govern del PSC.
Ha reivindicat el model polític impulsat per Vox a Aragó i Extremadura i ha assegurat que treballen per construir "una alternativa que baixi impostos, garanteixi la seguretat, faciliti l'accés a l'habitatge i permeti que els joves puguin desenvolupar el seu projecte de vida en el lloc on van néixer".
"SETMANA TRÀGICA"
D'altra banda, ha denunciat que Catalunya ha viscut "una nova setmana tràgica", marcada per la criminalitat i la violència, després dels recents tirotejos a Viladecans (Barcelona), Calafell i Salou (Tarragona) i els apunyalaments a Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida.
"Per desgràcia, les polítiques del Partit Socialista han condemnat als catalans a una nova normalitat", ha lamentat Garriga.
Ha responsabilitzat al PSOE i al PP d'haver permès "l'arribada massiva de persones en situació irregular" i ha acusat als qui han governat Catalunya d'haver permès que estrangers omplin les presons i sembrin el terror als carrers.