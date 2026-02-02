Ignacio Garriga (Vox) exigeix "dimissions ja" després de la tercera setmana amb trams tallats a Rodalies

Gabriel Luengas - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 2 febr. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Vox i líder del partit a Catalunya, Ignacio Garriga, ha exigit que hi hagi "dimissions ja" després que aquesta sigui la tercera setmana amb trams tallats en el servei de Rodalies.
"Tercera setmana consecutiva de caos a la xarxa de rodalies de Catalunya i ni una punyetera dimissió", ha criticat en un missatge a X aquest dilluns recollit per Europa Press.
També ha sostingut que el fet que hi hagi 31 punts de la xarxa on s'estan revisant les condicions de seguretat "vol dir que durant molt temps el Govern central ha posat en perill la vida d'usuaris i maquinistes".