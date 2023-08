Ignacio Garriga (Vox) diu que les institucions "estan sent segrestades" per independentistes

BARCELONA, 17 ago. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Vox, Ignacio Garriga, ha lamentat aquest dijous que les institucions "estan sent segrestades" pels independentistes, en referència a l'acord entre Junts i el PSOE pel qual el partit independentista ha votat, junt a ERC, a favor que la diputada socialista Francina Armengol presideixi la Taula del Congrés.

"Iniciem un capítol més fosc en la nostra història de la nació on les institucions estan sent segrestades pels seus principals enemics, separatistes, hereus del terror, que han recolzat una vegada més a Pedro Sánchez, al PSOE", ha dit en declaracions als periodistes després de l'acte d'homenatge a les víctimes dels atemptats del 17A en el seu sisè aniversari.

Davant aquest escenari, Garriga ha assegurat que seguiran treballant "sense descans per conformar tantes alternatives com siguin necessàries per retornar les certeses i la il·lusió al conjunt dels espanyols".

RECORD A LES VÍCTIMES DEL 17A

D'altra banda, ha recordat a les víctimes dels atemptats del 17A, que per a ell va ser "un episodi que va generar un punt d'inflexió en la societat i va posar al centre el problema que comporta la immigració massiva i il·legal".

En aquest sentit, ha apostat per "frenar la creixent islamització", que creu que es dóna especialment a Catalunya, i que considera que provoca més inseguretat.