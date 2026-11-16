Ignacio Garriga (Vox) demana "militaritzar" les fronteres per frenar els fluxos migratoris

LLEIDA, 16 nov. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Vox, Ignacio Garriga, ha demanat "militaritzar" les fronteres espanyoles per aturar els fluxos migratoris, fent referència a la situació de Ceuta i les Canàries on, assegura, aquest cap de setmana s'ha produït el repunt històric més gran d'arribades de persones en situació irregular.
"És l'hora de fer fora tots els invasors de Ceuta i de les Canàries, cal protegir les nostres fronteres, cal militaritzar les fronteres, cal posar fi a totes les subvencions a les ONG que són col·laboracionistes de la immigració il·legal", ha apuntat en unes declaracions davant els mitjans a Lleida aquest dilluns.
Ha assegurat que l'arribada de migrants provoca un col·lapse dels serveis públics i del mercat de l'habitatge i que no es pot acceptar "que Ceuta faci més de 3 mesos i mig que està envaïda" i que augmenti el flux en la ruta canària, a més de criticar que el Govern central, segons ell, convoqui una comissió interministerial per aprovar partides pressupostàries per obrir més places per a persones en situació irregular.
En aquest sentit, ha reivindicat la importància de les eleccions generals: "Considerem que són existencials, perquè Espanya i els espanyols no podran suportar 4 anys més de Pedro Sánchez", ha dit.
PREGUNTA A SÁNCHEZ PER LES SEVES "LLEIALTATS"
També s'ha referit a les paraules del president espanyol en què acusava el president de Vox, Santiago Abascal, de racista: "Deixi'm que rigui de que Pedro Sánchez faci referència al suposat racisme de Vox. Potser, i l'hi dic jo, el racista és ell. I no és un problema de color de pell, el que passa és que vol manipular. El problema és que aquestes persones que porta Sánchez volen imposar la seva cultura", ha dit.
A més, ha apuntat que la pregunta que s'ha de fer al president és quines són les seves "lleialtats" i a qui es deu.
"Segurament al Marroc i segurament a tots els enemics d'Espanya. Així que això és el que ens juguem el pròxim 29 de novembre. Votar algú que defensi els espanyols o votar algú que és el representant d'estrangers al nostre territori nacional", ha resolt.