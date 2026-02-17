Ignacio Garriga (Vox) culpa Junts d'obrir "la porta a la islamització" de Catalunya

Kike Rincón/Europa Press - Arxiu
BARCELONA 17 febr. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Vox i líder del partit a Catalunya, Ignacio Garriga, ha culpat aquest dimarts Junts d'haver "obert la porta a la islamització" a Catalunya i que el vel islàmic integral sigui, en les seves paraules, una realitat a molts barris.
"No els importen les presons de tela per a les dones, la pèrdua d'identitat ni la islamització dels nostres carrers, només els preocupa que els catalans s'han adonat de la seva estafa i la sagnia de vots que estan perdent", ha dit en una anotació a X recollida per Europa Press.
Les paraules de Garriga arriben després que Junts hagi decidit votar en contra de la proposició de llei al Congrés dels de Santiago Abascal per prohibir el burca i el nicab als espais públics, tot i que han registrat un projecte propi que va en la mateixa direcció.