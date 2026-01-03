Ignacio Garriga (Vox) afirma que s'ha alliberat Veneçuela "de la seva major condemna: Maduro"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 3 gen. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Vox i líder del partit a Catalunya, Ignacio Garriga, ha afirmat que s'ha alliberat Veneçuela "de la seva major condemna: Maduro", en referència a l'anunci del president nord-americà, Donald Trump, que ha confirmat que l'Exèrcit d'EUA ha capturat al president de Veneçuela, Nicolás Maduro.
En un missatge a 'X' aquest dissabte recollit per Europa Press, ha criticat que "els socis espanyols de Maduro: el PSOE, Podem i els separatistes, menteixen parlant d'invasió i guerra".
"La realitat és que s'ha produït una operació contra el narcotràfic i el crim organitzat", ha sentenciat.