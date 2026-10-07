Ignacio Garriga (Vox) afirma que "ningú" no es creu Junts quan diu que no investirà Sánchez

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 7 oct. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Vox i líder de la formació a Catalunya, Ignacio Garriga, ha afirmat que "ningú" no es creu Junts quan diu que no tornarà a investir Pedro Sánchez com a president del Govern central després de les eleccions generals del 29 de novembre.
En una publicació a X recollida per Europa Press aquest dimecres, Garriga ha sostingut que Junts ha estat "còmplice" de Sánchez aquesta legislatura i, per això, no veu la formació de Carles Puigdemont de fiar.
Ho ha dit després que el secretari general de Junts, Jordi Turull, hagi assegurat que no tornaran a investir Sánchez perquè consideren que no ha complert els compromisos que va adquirir amb el seu partit en aquesta legislatura: "N'hem sortit escaldats".
En resposta, el líder de Vox ha acusat Junts de ser "la crossa de Sánchez mentre destrossava Catalunya".
I ha resolt: "Sense vosaltres no hauria estat possible la immigració massiva que satura els nostres serveis, encareix l'habitatge i liquida la nostra identitat. Ni les pujades d'impostos que ataquen la classe mitjana. Ni la inseguretat que assola grans i dones. Ni la persecució als autònoms".