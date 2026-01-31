Ignacio Garriga (Vox) afirma que les ZBE són injustes perquè busquen "atemptar contra la igualtat"

Uns 150 vehicles es concentren a Barcelona en una protesta convocada pel partit
BARCELONA, 31 gen. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Vox i líder del partit a Catalunya, Ignacio Garriga, ha afirmat aquest dissabte que les zones de baixes emissions (ZBE) aplicades en alguns municipis catalans busquen "atemptar contra la igualtat, volen crear ciutadans de primera i de segona".
Ho ha dit en declaracions als mitjans juntament amb el secretari general del sindicat Solidaritat, Jordi de la Fuente, en una la protesta organitzada pel partit al Portal de la Pau de Barcelona que ha reunit a uns 150 vehicles, entre cotxes i motos, i que ha tallant la circulació.
"Considerem que és injusta, que és classista i que és recaptatòria", ha afegit Garriga, i ha dit que la seva formació està presentant al·legacions a la justícia per evitar la seva implementació.
10 COLUMNES
Segons Vox, s'han desplaçat 10 columnes de vehicles des del Baix Llobregat, el Vallès, el Maresme, el Besòs (Barcelona) i una columna de motoristes de la ciutat de Barcelona, a més de columnes de Lleida, Tarragona i Girona.
Garriga ha reivindicat l'ús del cotxe a les ciutats: "És necessari per garantir aquestes ciutats inclusives, aquestes ciutats pròsperes, on en família us desplaceu per visitar el centre d'una ciutat, per poder consumir el producte local", ha expressat.
A més, ha criticat que les ZBE, segons ell, tenen una intenció recaptatòria i que el que es recapta en multes "no és per millorar els serveis públics".
Per la seva banda, De la Fuente ha animat a la ciutadania a rebel·lar-se per "reconquistar" drets, barris, treballs i l'asfalt que assegura que el Govern els vol prendre, textualment.