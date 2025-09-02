Ignacio Garriga (Vox) acusa a Sánchez de "mentir, insultar a jutges i assenyalar a la policia"

Afirma que Illa va a Brussel·les a rebre "ordres" de Puigdemont i el titlla de lacai de Sánchez
BARCELONA, 2 set. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Vox i líder de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga, ha acusat al president del Govern, Pedro Sánchez, de "mentir, insultar a jutges i assenyalar a la policia", en al·lusió a les paraules de Sánchez en una entrevista aquest dilluns a RTVE en la qual va dir que hi ha una minoria de jutges fent política, textualment.
En declaracions aquest dimarts en el Parlament, Garriga ha criticat que RTVE va fer "un rentat de cara davant d'un president del Govern que està envoltat de corrupció, no només familiarment, sinó a nivell de partit", i ha assegurat que en l'entrevista no van parlar dels veritables problemes dels espanyols.
El dirigent de Vox considera que Sánchez "està mort políticament i cada dia que segueixi a la Presidència del Govern és un dia més de condemna per al conjunt de ciutadans", després del que ha cridat al PP a trencar tots els pactes que tenen amb els socialistes.
"Pedro Sánchez, vull recordar, ha pactat el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i ha col·locat a un senyor al Tribunal Constitucional que li ha afinat la maleïda Llei d'Amnistia, una llei que és contrària a la llei, que és contrària al sentit comú i que va ser fruit d'un pacte amb el PP", ha assenyalat en al·lusió a la renovació del CGPJ.
REUNIÓ ILLA-PUIGDEMONT
També ha qualificat d'insult als espanyols la reunió que se celebrarà aquest dimarts a Brussel·les entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'ex-president del Govern i líder de Junts, Carles Puigdemont: "Mai hauria de produir-se a Brussel·les, sinó que hauria de produir-se a Soto del Real, amb Illa, amb un cartell de visitant a la cel·la de Puigdemont".
Ha sostingut que, en aquesta trobada, Illa va a rebre "ordres de qui depèn el futur de Pedro Sánchez, el senyor Puigdemont", i ha recordat que Illa va criticar a l'ex-president de la Generalitat Quim Torra per anar a reunir-se amb Puigdemont a Bèlgica però aquest dimarts ell també ho farà.
"Avui Illa assumeix aquest paper de delegat de Sánchez, de lacai, i acudirà a retre homenatge al senyor Puigdemont", ha lamentat Garriga, que ha afirmat que reclamaran explicacions a Illa en seu parlamentària sobre aquesta trobada.
PRESSUPOSTOS CATALANS
Ha instat a Illa a convocar "de manera immediata eleccions" si no és capaç d'aprovar uns Pressupostos per 2026, després de recordar que aquest dimarts està previst que el Govern aprovi el sostre de despesa per als comptes de l'any que ve.
Garriga també ha criticat la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) que aprovarà aquest dimarts el Consell de Ministres, ja que ho veu com una recerca per part de Sánchez de "subterfugis per intentar dormir una nit més en Moncloa", i ha afegit que el president del Govern està seguint una estratègia de fugida cap a endavant, textualment.