Ignacio Garriga (Vox) acusa Illa de mentir amb les proves PISA i demana que enviï Niubó "a casa"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 23 set. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Vox i líder del partit a Catalunya, Ignacio Garriga, ha acusat el president de la Generalitat, Salvador Illa, de mentir amb les proves PISA, ja que considera que no hi va haver un error tècnic o administratiu, i li ha demanat que enviï la consellera d'Educació, Ester Niubó, "a casa".
Així s'ha pronunciat aquest dimecres en la compareixença extraordinària d'Illa durant el ple del Parlament per explicar què ha passat amb aquestes proves, en què Garriga ha acusat el president català de corrupció, i ha sostingut que el Govern no va fer res per solucionar l'excessiva exclusió d'alumnes de les proves "perquè volien mentir i ocultar el fracàs absolut del model d'escola catalana".
"Van alterar la mostra per ocultar que són uns incapaços i incompetents per gestionar l'educació a Catalunya", ha subratllat el dirigent de Vox, que ha lamentat que ningú no hagi assumit responsabilitats polítiques, després d'insistir que tant Niubó com Illa haurien d'haver dimitit.
Garriga ha sostingut que l'educació a Catalunya no necessita una comissió de coordinació de proves i estudis d'avaluació: "No vull que quatre polítics i cinc estudiosos s'asseguin en un despatx per dir el que tothom sap: que cal acabar amb el model de fracàs de l'escola catalana i que cal fer un gir de 180 graus".
També ha sostingut que "la concentració d'alumnes d'origen immigrant a determinats centres té un efecte directe sobre el rendiment dels alumnes nadius", i ha criticat que el Govern no reconegui això ni prengui mesures.