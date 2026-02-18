Garriga nega que Vox aprovés el seu pressupost del 2025 en un xat de Whatsapp

MONTCADA I REIXAC (BARCELONA), 18 (EUROPA PRESS)
El secretari general de Vox i líder del partit a Catalunya, Ignacio Garriga, ha negat que el seu partit aprovés el pressupost per al 2025 en un xat de Whatsapp: "És fals el que diuen aquests missatges. No es van aprovar allà els comptes".
Ho ha dit en unes declaracions als mitjans a Montcada i Reixac (Barcelona) en preguntar-li per una publicació d''El Mundo' que afirma que l'executiva de Vox va donar el vistiplau a la previsió pressupostària del 2025 en ple Nadal del 2024 en un xat de Whatsapp i sense una anàlisi, en alguns casos mitjançant emojis.
Garriga ha explicat que els comptes del partit no es van aprovar per Whatsapp, sinó que "es van aprovar els pressupostos, que després tindrien un debat, com es va produir presencialment el dia 13 de gener a la seu nacional de Vox, perquè els comptes de Vox els aprova l'assemblea del partit i això es produeix al juny".
Ha sostingut que això demostra "nerviosisme de les terminals mediàtiques del PP, que veuen que els espanyols ja no creuen en el fals i estafador bipartidisme de prometre i fer el contrari", i ha defensat que Vox té cada dia més suport popular.
Garriga també ha avisat que la filtració d'aquests missatges infringeix la normativa interna del partit i és molt greu, per la qual cosa els responsables seran "sotmesos evidentment al criteri del Comitè de Garanties i previsiblement seran infraccions molt greus".