Ignacio Garriga diu que Vox continuarà negociant a les Balears i exigirà al PP complir els seus acords

TARRAGONA, 20 juny (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Vox, Ignacio Garriga, ha assegurat que continuaran negociant a les Balears amb el PP i que li exigirà garanties que compliran els seus pactes, després del "preacord" pel qual els populars han donat suport aquest dimarts al candidat de Vox a presidir la cambra balear.

Ho ha declarat a Salou (Tarragona) poc abans que el diputat de Vox Gabriel Le Senne fos elegit president del Parlament balear amb els 34 vots a favor del PP, Vox i sa Unió, per majoria absoluta en la primera votació.

Aquestes declaracions arriben mentre continuen les negociacions per investir la candidata del PP a la presidència balear, Marga Prohens, que va guanyar les eleccions amb 25 escons per davant dels socialistes, que en van aconseguir 18, i Vox, que en va obtenir 8.

En aquest escenari, Garriga ha assegurat que "és el moment de començar a explorar alguna fórmula diferent" per garantir que els acords es compleixen i el PP no se'n desmarca, com sosté que ha passat abans a Andalusia.

"És un preacord, hem de continuar parlant. Veurem de quina manera" es concreta una alternativa per a les Balears, ha afegit.