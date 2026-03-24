Ignacio Garriga demana als crítics amb la direcció de Vox deixar de "torpedinar l'alternativa"

Critica als quals "fa 4 dies celebraven els èxits" i contractaven a proveïdors com Tizona Comunicación
BARCELONA, 24 març (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Vox i líder del partit a Catalunya, Ignacio Garriga, ha demanat als crítics amb la direcció del partit deixar de "torpedinar l'alternativa política" que, al seu judici, planteja Vox.
En declaracions a la premsa a Sant Adrià de Besòs (Barcelona), ha dit que recentment s'ha vist "algunes persones dirigides, sembla, pel PP, pel senyor Feijóo, que estan demostrant que són uns autèntics pocavergonyes, que són uns mentiders, que on poden calumnien i on poden injurien".
D'altra banda, ha dit que els únics problemes interns dels quals els espanyols són conscients "són els embolics que existeixen entre els barons del Partit Popular amb el seu líder nacional", Alberto Núñez Feijóo, perquè Vox és un partit nacional i el PP una confederació de partits, segons ell.
"Un líder nacional que diu A, però que Ayuso diu B o el senyor Moreno Bonilla diu D. És la gran diferència entre un partit nacional i una confederació de partits com és el Partit Popular", ha ironitzat.
Garriga ha demanat als crítics que deixin d'intentar acabar amb Vox i ha recordat que "alguns fins i tot van arribar a construir de la mà de Santiago Abascal".
CONTRACTACIÓ DE TIZONA
Sobre Tizona, ha explicat que la consultora "va liderar campanyes electorals, va formar a candidats i va marcar l'estratègia de campanyes electorals".
"Agraeixo a l'anterior secretari general i a tot l'anterior comitè de gestió que triessin en aquest moment a Tizona Comunicación i a moltes altres empreses que van permetre que avui Vox s'hagi convertit en la tercera força política nacional", ha afegit.
Ha criticat "aquells que fa 4 dies celebraven els èxits i contractaven proveïdors com Tizona Comunicación i avui resulta que intenten sembrar dubtes".
DEIXAR DE "TOCAR ELS NASSOS"
"Que es dediquin a les seves anteriors professions, un que segueixi sent advocat, l'altre que es dediqui als negocis immobiliaris, però que deixin de tocar els nassos als qui estem al costat dels espanyols per construir l'alternativa política", ha insistit.
Ha assegurat que "qui no vulgui estar a Vox pot anar on li doni la gana", i ha remarcat que tots els afiliats i càrrecs orgànics tenen el deure complir amb les directrius de la direcció nacional.