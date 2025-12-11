Garriga celebra l'auge d'AC: "Hi ha més formacions que donen la raó a Vox"

BARCELONA 11 des. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Vox i líder del partit a Catalunya, Ignacio Garriga, ha celebrat l'auge en les enquestes d'Aliança Catalana (AC), i ha assegurat que no l'amoïna: "Celebrem que cada vegada més, el que Vox deia en solitari fa uns anys, ara hi ha més formacions que donen la raó a Vox".
En una entrevista aquest dijous a 3Cat recollida per Europa Press, el dirigent de Vox ha assegurat que la seva formació "continuarà creixent com continuarà creixent AC", i ho ha atribuït al fet que la població catalana se sent abandonada pels partits que han governat fins ara.
ELECCIONS A EXTREMADURA
Sobre les eleccions a Extremadura, Garriga ha avisat que la investidura de la candidata popular i actual presidenta de la Junta d'Extremadura, María Guardiola, tindrà un cost "molt més alt", ja que considera que ha convocat eleccions anticipades perquè no volia complir les exigències de Vox.
"Si ella està disposada a fer tot el que nosaltres hem posat sobre la taula de negociació a València o Múrcia, serà presidenta d'Extremadura. Si no, haurà de repetir eleccions", ha advertit Garriga.
MOCIÓ DE CENSURA A SÁNCHEZ
En clau estatal, el dirigent de Vox ha tornat a reclamar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que presenti una moció de censura contra el president del Govern central, Pedro Sánchez: "Sánchez és incapaç de dimitir perquè no té decència, perquè és un corrupte i perquè estem convençuts que com més atrinxeren el poder més temps té per buscar la seva possible defensa".
Sobre el presumpte finançament irregular del seu partit, Garriga ha negat que Vox hagi tingut "cap condemna per finançament irregular", malgrat haver estat sancionat pel Tribunal de Comptes, i ha afegit que el Tribunal Suprem ha conclòs que Vox no té cap sentència en aquests termes, textualment.