Ignacio Garriga avança un "no rotund" a Guardiola si no permet a Vox implementar les seves polítiques

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 10 febr. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Vox, Ignacio Garriga, ha avançat aquest dimarts el "no rotund" de la seva formació a la investidura de la presidenta d'Extremadura en funcions, María Guardiola, si no permet a Vox implementar les seves polítiques amb garanties.
"El PP continua repetint aquesta mentida que Vox vol imposar el 100% del seu programa. En absolut, nosaltres som responsables, però exigim la proporcionalitat que ens han donat les urnes", ha assegurat en unes declaracions davant els periodistes al Parlament de Catalunya.
Garriga també ha afirmat que ja s'han emplaçat amb el PP d'Aragó per encetar converses després de les eleccions de diumenge "amb la voluntat i la responsabilitat que els aragonesos" han expressat a les urnes, en referència a l'augment de vots i de diputats.