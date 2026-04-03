Ignacio Garriga augura que Aliança Catalana "es menjarà per complet" a Junts i no a Vox

BARCELONA, 3 abr. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Vox i líder del partit a Catalunya, Ignacio Garriga, ha assegurat que Aliança Catalana "es menjarà per complet" a Junts i a gran part de l'electorat independentista, i que no calarà en el de Vox.
Ho ha dit en una entrevista d'Europa Press al ser preguntat per si creu que la formació de Sílvia Orriols pot guanyar espai entre l'electorat de Vox, i ha respost que entre Vox i AC existeix una "coincidència" en matèria d'immigració, però també grans diferències.
"La gran pregunta és què farà un partit majoritari entre el 'establishment' social i econòmic català com ha estat Junts, que està en procés de descomposició en convertir-se en el major aliat del Govern de Pedro Sánchez", ha apuntat.
Ha assegurat que Vox "està molt tranquil" i que cada vegada té més suport popular com a resposta a les polítiques de les últimes dècades, i que aquestes mesures són les que fan que avui els espanyols vegin la immigració massiva com el principal repte, segons ell.
LLEI D'HABITATGE LA "GRAN RESPONSABLE"
També s'ha referit al problema d'accés a l'habitatge i ha receptat abordar-ho no només des de l'increment de l'oferta, sinó també des de la demanda: "No es pot abordar el problema de l'habitatge sense parlar d'immigració massiva".
Ha responsabilitzat al PSOE d'aquest problema i veu l'actual llei d'habitatge com "la gran responsable que avui hi hagi menys oferta i tanta demanda".
PROTEGIR LA PROPIETAT PRIVADA
El dirigent de Vox aposta per "protegir la propietat privada i derogar aquestes lleis que han limitat l'oferta", advoca per desburocratizar el mercat i reduir impostos com l'ITP, l'AJD i l'IBI.
"No podem permetre que l'habitatge s'hagi encarit entorn d'un 30% per culpa dels polítics que graven el cost de l'habitatge. Volem proposar una gran rebaixa fiscal en tot el que envolti al procés de construcció i compra", ha sostingut.
També planteja una "gran reforma fiscal" orientada a rebaixar l'IRPF amb tres trams: per sota de 70.000 euros anuals i per sobre d'aquesta mateixa xifra, amb percentatges del 15% i del 25% i amb bonificacions per fill, així com amb els primers 22.000 euros exempts.
ILLA, "SUPEDITAT" A SÁNCHEZ
A més, Garriga ha criticat al president de la Generalitat, Salvador Illa, a qui ha titllat de "estafa política" perquè, al seu judici, està impulsant les mateixes polítiques que els expresidents Pere Aragonès i Quim Torra.
"Clarament Illa no té suport, no té lideratge i està supeditat al seu cap, a Pedro Sánchez. És a dir, Salvador Illa no governa, Salvador Illa compleix ordres del Govern", ha assegurat.
Davant de la falta d'acord per aprovar els Pressupostos de la Generalitat de 2026, ha assegurat que "el més raonable" és que Illa convoqui eleccions i que siguin els catalans els qui triïn unes noves majories que dirigeixin la política catalana en les properes dècades.
Ha conclòs que Illa i ERC han ajornat a juny un eventual acord per als Pressupostos buscant que hagin passat les eleccions andaluses.
Segons Garriga, ni els socialistes ni els republicans no volen parlar ara de cessions, en referència a l'IRPF, que contribueixin a la "patacada previsible que s'endurà el PSOE a Andalusia".