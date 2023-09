Ignacio Araluce (Fòrum Nuclear): renunciar ara a l'energia nuclear és quimèric "i una mica ximple"

"Ens estan matant a impostos. Som l'aneguet lleig"



BARCELONA, 28 set. (EUROPA PRESS) -

El president del Fòrum de la Indústria Nuclear, Ignacio Araluce, ha advertit que renunciar ara a les centrals espanyoles és "entre quimèric, d'una banda, i una mica ximple" perquè la seva aportació constant d'energia, la seva seguretat i la potència internacional de la indústria nuclear del país la fan complementària amb les renovables, sobretot mentre l'eòlica i la solar no tinguin capacitat d'emmagatzematge.

Durant una trobada informativa i formativa del Fòrum per a periodistes a Barcelona, ha recordat que l'energia nuclear espanyola "té en aquest moment les hores comptades si no canvien les coses", ja que el Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima (Pniec) preveu el tancament de les centrals del 2027 al 2035.

"Com més ens anem acostant a aquesta data, hi ha més veus dient 'Escolti: No s'ho poden pensar una mica més?", i ha demanat almenys posposar el tancament fins que les renovables es desenvolupin més (sobretot en emmagatzematge), fins que hi hagi més interconnexió amb Europa i fins que hi hagi una xarxa més mallada amb petits centres de producció, per la qual cosa ha comparat renunciar a les nuclears amb llançar-se d'un avió sense paracaigudes.

Ha desitjat que la nuclear existeixi sempre i no entén per què la descarten: "Si ningú, pel que sigui, hi vol renunciar, ho ha de fer amb la seguretat que tindrem energia elèctrica cada dia", ha afegit en al·lusió implícita al debat polític.

Araluce ha demanat complementar-se amb les renovables i ha ironitzat en destacar l'aportació de la nuclear: "És molt avorrida, de tal manera que està cada dia produint, i normalment està produint sempre al 100% de potència", excepte quan les centrals s'aturen un mes per recarregar combustible i fer manteniment.

APROFITAR LES RENOVABLES

Ha defensat els avantatges de la solar i l'eòlica ("com no aprofitem això, és que som ximples") però ha defensat complementar-les amb dues energies més que qualifica d'estables: el gas (que emet CO2) i la nuclear (que no n'emet, tot i que genera residus, ha dit).

El també exdirector de l'Associació Mundial d'Operadors Nuclears (Wano) ha assegurat a més que les nuclears espanyoles "estan entre les millors, milloríssimes, del món", i que el país és molt potent en indústria nuclear (ha posat d'exemple que Ensa Equipos Nucleares exporta els seus components des de Cantàbria arreu del món).

CATALUNYA

A més a més, ha criticat els impostos: "Ens estan matant a impostos. Som l'aneguet lleig per a les autoritats fiscals" a Espanya, i com a exemple ha posat Catalunya, on és l'energia que més impostos paga.

També sobre Catalunya, ha dit que el tancament de les nuclears li arribarà malgrat que més del 50% de la seva electricitat prové de les nuclears: "Serà meravellós, perquè s'engegaran no sé quins mecanismes ancestrals per generar energia elèctrica".