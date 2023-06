Iglesias veu a Catalunya, València i Madrid "el problema de les negociacions" entre Podem i Sumar

BARCELONA, 6 juny (EUROPA PRESS) -

L'exvicepresident del Govern central i exlíder d'Unides Podem, Pablo Iglesias, ha assegurat que "hi ha tres territoris amb el problema de les negociacions" entre Podem i Sumar, i ha apuntat a Catalunya, la Comunitat Valenciana i Madrid.

"Hi ha tres formacions polítiques en aquests territoris que no volen confluir amb Podem. El que cal preguntar-los és per què i si és responsable l'actitud que estan mantenint", ha sostingut Iglesias en una intervenció telemàtica a 'Els Matins' de TV3 --programa en el qual col·labora-- recollida per Europa Press.

Per ell, aquesta actitud obre les portes a un govern de dretes després de les eleccions del 23 de juliol: "Sembla que hi hagi actors polítics que estan més interessats a destruir Podem que a arribar un acord".