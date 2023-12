Iglesias defensa que la ruptura amb Sumar permetrà "fer valer" els diputats de Podem

Creu que Sumar "ha decidit aliar-se amb alguns actors mediàtics enemics de Podem"



BARCELONA, 6 des. (EUROPA PRESS) -

L'exlíder de Podem Pablo Iglesias ha definit textualment la ruptura de Podem amb Sumar com un enorme alleujament i una enorme alegria que permetrà "fer valer aquests cinc diputats" al Congrés.

"La persecució a Podem és la millor prova del que Podem representa", ha assegurat aquest dimecres el també exvicepresident segon del Govern central en una entrevista a Rac1, recollida per Europa Press.

"Podem tenia poques alternatives, diguem, després d'aquests mesos. No és només la qüestió del veto a Podem en el Govern central, sinó que havien deixat Podem sense cap capacitat d'influència política en el grup parlamentari", ha retret.

Per això, ha insistit que està content perquè ser "representat per Marta Lois no era fàcil d'empassar", i ha assegurat que Podem va comunicar la seva decisió a Sumar, PSOE, EH Bildu, ERC, BNG i a la presidenta del Congrés, Francina Armengol, abans d'anunciar-ho davant la premsa.

VEU SUMAR ALIAT AMB "ENEMICS DE PODEM"

"Crec que Sumar ha decidit representar una altra cosa, ha decidit aliar-se amb alguns actors mediàtics enemics de Podem i assumir una relació amb el PSOE molt diferent, en la qual jo crec que tindran moltes dificultats per no semblar el mateix", ha considerat.

Davant aquest diagnòstic, ha reafirmat la voluntat del seu partit de "construir un bloc d'esquerra parlamentària davant un Govern central que ja ha dit que es vol recolzar més en el PNB i en Junts que en l'esquerra parlamentària".

ALBIACH I SANTOS "PORTAVEN MOLT TEMPS FORA DE PODEM"

Preguntat per la renúncia de la presidenta de Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, de Podem Catalunya, i del fins ara coordinador autonòmic de Podem, Jesús Santos, ha respost que "en realitat portaven molt temps fora de Podem".

"Hi ha un tipus de professionals de la política que tenen aquesta habilitat d'intentar-se aferrar al vaixell que en cada moment consideren més fort per als seus interessos, i aquests perfils sempre existiran en política. Els moments difícils també són molt bonics perquè serveixen per saber qui es creu un projecte polític i qui, diguem, no tant", ha assenyalat.

"ALIANÇA PRÒPIA" DE PODEM EN LES EUROPEES

Preguntat per si Podem es presentarà en solitari a les eleccions europees, ha respost que és decisió de la militància, tot i que ha afirmat que "Podem hi ha de ser, amb una política d'aliances pròpia: és un context internacional molt difícil".

En ser preguntat per si l'exministra d'Igualtat i dirigent de Podem, Irene Montero, podria ser candidata, Iglesias ha explicat que "és d'hora per parlar d'això i l'agenda i els calendaris els ha d'establir el partit".