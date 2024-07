Iglesias creu que la investigació a Podem quedarà "en impunitat"

BARCELONA, 11 jul. (EUROPA PRESS) -

L'exlíder de Podem Pablo Iglesias creu que les investigacions extrajudicials a càrrecs electes de Podem per ordre del Ministeri d'Interior el 2015 i 2016, quan es van fer consultes en bases policials sobre 55 diputats de la formació, quedaran "en impunitat després del regal que el PSOE ha fet al PP" en acordar la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ).

En una entrevista d'aquest dijous a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, ha considerat que amb aquest acord, els socialistes estan "donant legitimitat a la dreta mediàtica", per la qual cosa veu amb escepticisme que prosperi la causa oberta per Podem per denunciar el cas.

El també exvicepresident del Govern central ha criticat que a Espanya hi ha sectors de la policia, la judicatura, la política i els mitjans de comunicació "que actuen obertament al marge de la llei amb notable impunitat per alterar el procés democràtic".

"No és l'editorial d'un diari, és la punyetera realitat en la qual vivim, que es va comprovant contínuament", ha insistit Iglesias, que si bé espera equivocar-se, no veu possible que un jutge sigui capaç de ficar a la presó un ministre d'Interior del PP o, textualment, un dels periodistes mafiosos que difonen notícies falses.

També ha assenyalat que els únics mitjans que li han trucat per fer algun comentari sobre aquest assumpte són catalans, en les seves paraules, això demostra que "les clavegueres a Espanya tenen una dimensió policial, una dimensió judicial i una dimensió mediàtica".