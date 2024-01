Iglesias afirma que Robles hauria d'haver dimitit per l'espionatge amb Pegasus

BARCELONA, 26 gen. (EUROPA PRESS) -

L'exvicepresident del Govern central i exlíder de Podem, Pablo Iglesias, ha afirmat que la ministra de Defensa, Margarita Robles, hauria d'haver dimitit pel cas d'espionatge amb el programari Pegasus.

"No va ser capaç d'impedir que li instal·lessin Pegasus a ella i al president del Govern" central, ha dit Iglesias aquest divendres en una compareixença telemàtica en la Comissió d'investigació sobre l'espionatge a polítics independentistes amb els programaris Pegasus i Candiru al Parlament.

Iglesias també ha sostingut que no va tenir constància que s'hagués produït cap espionatge: "No n'he tingut ni tan sols en el marc de la meva participació en la Comissió de Seguretat Nacional. Puc dir que no vaig saber mai que s'estigués espiant ningú".