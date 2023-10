Iglesias acusa Colau de "frustració autoritària" i demana respectar l'autonomia de Podem a Sumar

BARCELONA, 25 oct. (EUROPA PRESS) -

L'exvicepresident del Govern central Pablo Iglesias ha acusat l'exalcaldessa de Barcelona i líder de BComú a l'Ajuntament, Ada Colau, de reflectir "frustració autoritària" amb Podem i li ha demanat respectar la seva autonomia dins de Sumar.

Ho ha dit en un article d'opinió d'aquest dimecres al diari 'Ara' en resposta a les declaracions de Colau en una entrevista aquest dimarts a La2 i Ràdio4, on va instar a Podem a complir l'acord amb Sumar davant possibles conseqüències econòmiques: "L'ha signat i l'ha de complir, perquè si no el compleix tampoc tindrà tota la tornada que té en matèria econòmica".

En aquest sentit, Iglesias ha assenyalat que l'exalcalde va llançar una "amenaça pública que no pot complir" que a més mostra el patetisme del seu desempoderament, textualment, ja que segons Iglesias, els drets econòmics que acorden els partits no depenen de l'humor amb el qual es lleven els dirigents de Sumar o els comuns.

Per això, li ha demanat respectar l'autonomia dels diputats de Podem o de qualsevol altre partit que formi part de Sumar i que les crítiques entre els partits d'esquerres es produeixin "sense amenaces i des del respecte".

L'exvicepresident també ha criticat que Colau doni a entendre que no vol formar part del Consell de Ministres "únicament perquè ella no vol", un fet que per Iglesias torna a ser una exhibició de la impotència de la líder de BComú.