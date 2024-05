IESE, ESADE, IE i EADA, entre les 20 millors escoles del món en formació per a directius, segons 'Financial Times'

MADRID, 20 maig (EUROPA PRESS) -

IESE (2º), ESADE Business School (2º), IE (10º) i EADA (16º) se situen entre les 20 millors escoles de negoci del món en formació oberta per a directius, segons el rànquing 'Executive Education 2024' de 'Financial Times'.

El rànquing de 'Financial Times' està liderat per HEC Paris i el top 10 el completen London Business School (2º), Fundaçao Dom Cabral del Brasil (5º), Edhec Business School de França, el Regne Unit i Singapur (5º), University of Oxford: Saïd del Regne Unit (7º), Insead de França i Singapur (8º), IMD de Suïssa i Singapur (9º) i SDA Bocconi School of Management d'Itàlia (10º).

"Any rere any, ens consolidem com a referents del món en formació de directius, gràcies a la qualitat i excel·lència dels nostres programes executius, orientats cap a la transformació i l'impacte social", ha assenyalat el director d'Esade Executive Education, Josep Franch.

En aquest sentit, ha defensat la formació "centrada en valors com el lideratge responsable i el bon govern corporatiu". "Principis que es posen de manifest en els nostres programes Lideratge i innovació social o Lideratge sostenible, a més dels específics per a dones directives, com Promociona o Progressa", ha assegurat.

"Els nostres programes, a més, persegueixen de manera constant la innovació tecnològica i la sostenibilitat en l'àmbit de l'empresa, tot això posant sempre el focus estratègic en el context geopolític actual, clau també en els nostres Program for Management Development - PMD i en Advanced Management Program - AMP, en els quals formem els directius per a una visió global capaç d'anticipar-se a les futures tendències del mercat internacional", ha afegit Franch.

'Financial Times', que, per a l'elaboració d'aquest rànquing té en compte l'opinió dels participants (80%) i diferents atributs dels programes (20%), també ha volgut destacar d'Esade Executive Education la diversitat de gènere a les seves aules, atribut en el qual els seus programes oberts per a directius (Open) s'han situat com els #5 millors del món.

D'altra banda, en el rànquing de programes a mesura per a empresa (Custom), 'Financial Times' també ha situat entre les millors escoles de negoci del món IESE Business School (2º), Esade (12º), EADA (46º), Deusto (50º) i UPF Barcelona School of Management (75º).

"La posició obtinguda a 'Financial Times' dels programes a mida d'Esade Executive Education suposa un important reconeixement en la nostra tasca d'acompanyament a les organitzacions en tots els seus processos, especialment en matèria d'integració tecnològica i digital", explica Josep Franch, per qui "l'activitat formativa del nou campus d'Esade a Madrid contribuirà a la transformació tant de les empreses de la regió com a la d'aquelles nacionals i internacionals que tenen la seva seu a la capital".

Per la seva banda, el director general de l'EADA Business School, Jordi Díaz, ha destacat que, en un context global "tan competitiu", mantenir-se en una posició "tan privilegiada" i atreure tants participants de tot el món reflecteix l'estratègia de l'escola de negocis "per l'excel·lència internacional".