Iese, Esade i Eada figuren en el top 30 del rànquing d'escoles de negoci del 'Financial Times'

BARCELONA 2 des. (EUROPA PRESS) -

Iese, Esade i Eada figuren entre les 30 primeres posicions del rànquing d'escoles de negoci europees més rellevants fet públic aquest dilluns pel 'Financial Times'.

Aquesta classificació realitza una mitjana sobre els diversos rànquings específics realitzats al llarg de l'any i que fan referència als diferents programes oferts per les escoles (MBA, EMBA, Màster in Management, Open Executive Education i Custom Programmes).

Iese apareix en el número quatre del llistat que encapçala la francesa Insead, seguida de la també francesa HEC París i la britànica London Business School, per la qual cosa la catalana ha perdut una posició, mentre que la madrilenya IE baixa del lloc 8 al 10.

La catalana Esade es va mantenir en el lloc número 12, el mateix que un any enrere i reafirma la seva millora després de ser la 17 de l'any 2022, i Eada puja del 30 al 27 i recupera el lloc obtingut el 2022.

Per poder ser inclosos en el rànquing, 'Financial Times' exigeix com a condició indispensable l'acreditació acadèmica ICS o l'emesa per l'AACSB.