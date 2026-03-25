Iese destina 9,1 milions al seu programa de beques, un 35% més

Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 25 març (EUROPA PRESS) -
Iese destinarà 9,1 milions d'euros al seu programa de beques per al curs actual, un 35% més que en el curs anterior, informa en un comunicat aquest dimecres.
Ha explicat que aquest increment té l'objectiu de "facilitar l'accés als seus programes de grau a estudiants amb talent d'arreu del món, en un moment en el qual alguns mercats experimenten una creixent dificultat per accedir a l'educació superior".
En total, l'escola de negocis ha concedit 787 beques a alumnes dels seus programes de grau, i el programa s'ha finançat en un 79% amb recursos propis i en un 21% amb donacions i quotes 'alumni'.
L'escola de negocis ha recordat que, com a institució sense ànim de lucre, reverteix tots els seus beneficis en l'activitat acadèmica i en iniciatives que reforcin la missió educativa.
El director general d'Iese, Franz Heukamp, ha explicat que la voluntat és "atreure el millor talent del món, independentment de la seva situació econòmica".