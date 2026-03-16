Idealista assenyala una fugida de l'oferta de lloguer per les zones tensionades a Catalunya

BARCELONA 16 març (EUROPA PRESS) -
El portal immobiliari Idealista ha assenyalat que, després de dos anys de la declaració de zones de mercat residencial tensionat a 140 municipis catalans, hi ha hagut una fugida de l'oferta de lloguer, en un comunicat aquest dilluns.
La plataforma explica que hi ha hagut una "enorme pèrdua" de l'oferta d'arrendament de llarga durada que s'ha traslladat, la gran majoria, al lloguer temporal, i ha subratllat que la demanda no ha parat de créixer a les principals ciutats de Catalunya.
Ha afegit que l'estoc també s'ha filtrat cap al mercat d'arrendament per habitacions o al mercat de compravenda.
Ha lamentat que la intervenció de les administracions "no està resolent l'enorme problema que s'ha generat, i pel qual moltes famílies no poden trobar una alternativa assequible per viure".
Sobre els lloguers, la plataforma ha explicat que els preus han anat augmentant, tot i que s'aprecia una certa ralentització en els darrers mesos, amb increments anuals per sota de la mitjana espanyola i caigudes mensuals.