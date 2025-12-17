ICL retira el projecte per a una fàbrica de càtodes per a bateries elèctriques a Sallent

BARCELONA 17 des. (EUROPA PRESS) -
ICL ha retirat el projecte per construir una fàbrica de càtodes per a bateries elèctriques a Sallent (Barcelona) anunciat al gener en una joint venture amb l'empresa xinesa Shenzhen Dynanonic, han explicat fonts de l'empresa a Europa Press aquest dimecres i ha avançat 'El Periódico'.
Aquesta decisió, presa pel grup en l'àmbit mundial, també frena un projecte previst a Saint Louis (Estats Units).
L'empresa ha explicat que es deu a la manca de suport econòmic per part de les administracions comunitàries, ja que es va sol·licitar un ajut de 140 milions d'euros de l'Innovation Fund de la Comissió Europea que no s'ha atorgat.
El projecte tenia un pressupost inicial de 285 milions d'euros i s'havia de centrar en la producció de càtodes de fosfat de ferro i liti (LFP), uns components essencials per a les bateries de ions de liti utilitzades en vehicles elèctrics i dispositius electrònics.
Estava previst que se situés a la històrica instal·lació minera de potassa de Vilafruns, que va tancar el 2020, aprofitant la ubicació i reconvertint un espai d'uns 100.000 metres quadrats per subministrar la producció d'LFP a la Unió Europea.