Iceta replica que Puigdemont "també necessita una mica d'ajuda" en la negociació de la investidura

BARCELONA, 18 set. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Cultura, Miquel Iceta, ha assegurat aquest dilluns que l'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, "també necessita una mica d'ajuda" en la negociació per a la investidura.

En una visita a l'escola Escac de Terrassa (Barcelona), ha respost a les paraules de Puigdemont, que va avisar que "les condicions no les posa" qui demana ajuda sinó qui la dona, en al·lusió a aquestes negociacions.

Iceta ha dit que la negociació encara no ha començat però que "de les paraules del mateix Carles Puigdemont es dedueix això", preguntat per si els socialistes exigiran a l'independentisme que renunciï a la via unilateral.

El ministre ha insistit que primer s'haurà de produir la sessió d'investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el 26 i 27 de setembre: "Tot fa preveure que fracassarà, i a partir d'aleshores parlarem d'altres coses".

També ha criticat que l'amnistia és un intent de tornar a començar: "No té sentit tornar a començar per repetir fent el mateix".