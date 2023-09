Iceta qualifica de "veritable infàmia" l'acusació de Trias al PSOE d'estar darrere el 23F

BARCELONA, 18 set. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta, ha qualificat aquest dilluns de "veritable infàmia" les declaracions del líder de TriasxBCN, Xavier Trias, per acusar el PSOE d'estar darrere el cop d'estat del 23 de febrer del 1981 per frenar el desenvolupament autonòmic.

En unes declaracions durant una visita a l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (Escac) a Terrassa (Barcelona), ha afegit que, si això fos així, no entén "per què hi havia tant diputat socialista segrestat al Congrés".

Ha dit que respecta l'exalcalde de Barcelona però les seves declaracions són "no només desafortunades, sinó una veritable infàmia".