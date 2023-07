Iceta confia que "Espanya continuï avançant amb un govern progressista que treballi per a tothom"

BARCELONA, 23 jul. (EUROPA PRESS) -

El número 2 del PSC al Congrés per Barcelona i ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, ha votat aquest diumenge "amb molta il·lusió i confiança perquè Espanya continuï avançant amb un govern progressista que treballi per a tothom i no deixi ningú enrere".

Ho ha expressat així en un tuit, recollit per Europa Press, en el qual ha adjuntat una fotografia on apareix votant a l'edifici històric de la Universitat de Barcelona (UB).

Iceta ha apostat per un govern "que promogui una economia que continuï creixent, amb més i millor ocupació, millors serveis públics i oportunitats per a tothom".