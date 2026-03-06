ICAB impulsa projectes per visibilitzar el lideratge femení i frenar la desigualtat de gènere

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 6 març (EUROPA PRESS) -
L'Observatori per la Plena Igualtat de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), presidit per la diputada de la junta de govern, Natalia Martí, ha donat a conèixer amb motiu del Dia Internacional de les Dones els projectes que ha impulsat per promoure i visibilitzar el lideratge femení i combatre les desigualtats de gènere, ha informat l'ICAB en un comunicat aquest divendres.
La primera iniciativa és la creació del Premi bones pràctiques en matèria d'Igualtat ICAB, destinat a impulsar el lideratge femení en l'advocacia, amb el qual es vol distingir aquelles persones físiques o jurídiques que hagin destacat per la seva contribució a la plena igualtat.
La segona, la realització de l'estudi 'Igualtat al Sector Legal', per conèixer l'evolució de les dades respecte a les del 2022, i es presentarà una comparativa sobre sostre de vidre en l'advocacia, bretxa salarial, desequilibri en el repartiment de càrregues familiars i la dificultat això que afegeix als plans de carrera de les dones, la lluita contra les situacions d'assetjament i el valor de la diversitat i el sistema de quotes.
El tercer objectiu és l'organització del cicle 'Diàlegs per a la igualtat', en el qual es treballaran temes com la bretxa salarial, els nous models de treball per aconseguir una conciliació real, el lideratge femení per trencar el sostre de vidre i la tolerància zero en els casos d'assetjament.
L'Observatori també impulsa mesures i bones pràctiques per garantir que l'ús i l'entrenament de models d'IA tinguin en compte els principis de la no-discriminació de gènere.