Iberia xifra en 18,5% el seguiment de la vaga de handling fins al migdia, amb una puntualitat del 86%

MADRID, 7 gen. (EUROPA PRESS) -

Iberia ha actualitzat al 18,5% de mitjana el seguiment de la vaga de personal de serveis de terra als aeroports espanyols fins a les 13 hores d'aquest diumenge, el tercer dia de protesta. La companyia també ha indicat que la vaga continua amb normalitat, amb una puntualitat del 86% i una regularitat del 100%.

Així mateix, Iberia ha assenyalat en un comunicat que Grup Iberia --Iberia, Iberia Express i Air Nostrum-- ha programat 539 vols durant tot aquest diumenge, i a les 13.00 ja n'han operat 320.

A més, ha assegurat que està treballant per regularitzar totes les maletes que no van poder ser carregades dissabte a Bilbao, Barcelona i Gran Canària per enviar-les als clients al més aviat possible.