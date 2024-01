Iberia xifra al 14,2% el seguiment de la vaga de handling fins a les 13.00, amb una puntualitat del 80%

MADRID, 6 gen. (EUROPA PRESS) -

Iberia ha actualitzat al 14,2% de mitjana el seguiment de la vaga del personal de serveis de terra en els aeroports espanyols fins a les 13 hores d'aquest dissabte. També reporta que aquesta continua succeint amb normalitat.

La companyia aèria també sosté que estan complint els serveis mínims en tots els aeroports i que la puntualitat fins a aquesta hora és del 80% en tota la xarxa.

L'empresa detalla en un comunicat de premsa que per a aquest dissabte el Grup Iberia --Iberia, Iberia Express i Air Nostrum--, ha programat 396 vols i a les 13 hores ja n'han operat 159.

Així mateix, indica que les maletes que no van poder ser carregades divendres passat en els vols de Barcelona ho van fer en vols posteriors i ja estan rumb a les seves destinacions finals.

No obstant això, reporta que el matí d'aquest dissabte hi ha hagut incidents localitzats amb les maletes a Gran Canària, la qual cosa ha originat que els primers vols hagin sortit sense elles. Pel que "la companyia està cercant la millor solució per poder manar els equipatges als clients com més aviat millor".