Iberia i sindicats es reuneixen de nou aquest dimecres per tractar d'evitar la vaga de Reis

MADRID, 3 gen. (EUROPA PRESS) -

Iberia i els sindicats CC.OO., UGT i USO es reuniran aquest dimecres a la tarda en una nova negociació per la vaga convocada en el servei de handling d'Iberia Airport Service (la filial que presta els seus serveis a terra) per als dies 5, 6, 7 i 8 de gener, coincidint amb la festivitat de Reis i l'operació tornada, segons ha confirmat USO, que espera que la reunió pugui portar a un acostament de postures per evitar un problema que afectaria a gairebé 4.000 treballadors.

En declaracions a Europa Press Televisió, la sotssecretària general d'USO Sector Aeri, Isabel Rubio, ha assegurat que existeix marge per a la negociació "si Iberia estigués disposada a assumir l'autohandling", però segons Rubio la companyia no vol avançar en aquest sentit.

Així, aquest dimarts Grupo Iberia va comunicar que ha aconseguit solucionar la situació del 90,9% dels 45.641 passatgers afectats per la vaga. Del total de passatgers, que es reparteixen entre Iberia, Iberia Express i Air Nostrum, el 80,2% ha estat reasignat en un altre vol, mentre que el 10,7% (4.900 passatgers) ha sol·licitat el reemborsament dels seus bitllets.

No obstant això, el director Corporatiu d'Iberia, Juan Cierco, ha lamentat que la companyia s'hagi vist obligada a cancel·lar aquests vols i ha assenyalat que "encara que es produeixi una desconvocatòria a última hora, seria impossible reprogramar-los", a causa de la "complexitat tècnica" que ja no donaria marge.

"POT ASSUMIR L'AUTOHANDLING"

El conflicte es va iniciar el passat mes de setembre quan Iberia va perdre l'adjudicació del concurs del handling en els principals aeroports excepte el de Madrid-Barajas. Aquest servei serà prestat ara per altres concessionàries a les quals els prop de 4.000 empleats que ho feien per a Iberia hauran de subrogar-se, la qual cosa podria portar a una pèrdua de drets laborals i salarials.

En aquest sentit, Rubio ha indicat que Iberia només empra el 25% de treballadors d'autohandling per donar servei altres companyies "el 75% és un treball que fa per a ella mateixa i per a les companyies del grup, per la qual cosa no caldria fer aquesta subrogació dels companys, que podrien mantenir-se a Iberia".

L'argument que aquest servei no resulta rendible no és vàlid per al sindicat, que ha recordat que Ryanair té el seu propi autohandling. "Si Ryanair, que és una empresa de 'low cost', aconsegueix que el seu autohandling sigui rendible, per què no ho aconseguirà Iberia?", es qüestiona Rubio.

Quant a la vaga prevista, la portaveu d'USO ha assegurat que des d'aquest sindicat impugnaran els serveis mínims" perquè en la seva opinió són "abusius". "Entenem que vulneren el dret a la vaga, perquè hi ha aeroports en els que han posat un 100% de serveis mínims, la qual cosa deixa el treballador sense dret a exercir el seu dret a vaga", ha assenyalat.