Iberia redueix el seguiment de la vaga al 14,61% durant el matí, amb alguna incidència en la càrrega de maletes

MADRID, 5 gen. (EUROPA PRESS) -

La vaga convocada pels sindicats per als treballadors del handling d'Iberia està tenint un seguiment del 14,61%, segons l'actualització facilitada a les 9.30 hores per la companyia, que a les 7.00 hores ha xifrat el seguiment en el 17%.

La companyia aèria destaca que la primera jornada de la vaga segueix transcorrent amb "la normalitat pròpia d'aquestes dates" de retorn després de les vacances de Nadal, però reconeix que s'ha produït alguna "incidència puntual" en la càrrega de maletes.

Així mateix, ha indicat que s'estan complint els serveis mínims i que entre els treballadors sense carta de serveis mínims el seguiment de la vaga ha estat del 14,61% de mitjana en els aeroports espanyols. D'altra banda, la puntualitat fins a aquesta hora era del 83%.

Per a Juan Cierco, director corporatiu d'Iberia, la vaga que ha arrencat aquest divendres és "inexplicable", ja que "tots els llocs de treball, així com les condicions salarials i extrasalarials i beneficis socials estan garantits per a tota la vida pel V Conveni del sector gràcies, precisament, a la feina realitzada aquests anys pels propis sindicats que ara convoquen vaga".

"La vaga és irresponsable, en causar un enorme perjudici a milers de persones que estan veient alterats els seus viatges després de les festivitats nadalenques, així com a les més de 90 companyies aèries a les quals Iberia Airport Services atén i que s'han vist obligades a cancel·lar i modificar vols", ha afegit.

Així mateix, considera que aquestes aturades són "incoherents", ja que "els sindicats que la convoquen per exigir l'autohandling són els mateixos que s'han manifestat en reiterades ocasions en contra d'aquest procés perquè, en la seva opinió, perverteixen el sentit dels repartiments de les llicències, escurçant el negoci per a les empreses adjudicatàries, la qual cosa repercuteix negativament en les condicions laborals dels treballadors".

"La mateixa incoherència que suposa no acceptar la subrogació que han defensat els propis sindicats durant anys en totes les altres empreses i ara no la consideren vàlida en tractar-se d'Iberia", ha criticat Cierco.

El grup Iberia ha resituat a més del 80% dels passatgers afectats per la vaga, mentre que més del 10% ha sol·licitat un reemborsament.

"Iberia agraeix la comprensió i la paciència a tots els seus clients, tant passatgers com a aerolínies a les quals presta servei Iberia Airport Services, i demana disculpes per les molèsties que els està causant la vaga convocada pels sindicats", conclou el comunicat de la companyia.

La vaga ha estat convocada per UGT, CCOO, USO i Comitè Interempreses des d'avui fins al 8 de gener i ha suposat la cancel·lació de 444 vols de les aerolínies del grup Iberia, afectant a més de 45.600 passatgers.

No obstant això, l'aturada pot afectar a l'operativa de gairebé un centenar d'aerolínies a les quals Iberia Airport Services presta servei en els aeroports d'Aena, en unes dates que coincideixen amb la festivitat dels Reis d'Orient i l'operació retorn de les vacances de Nadal.