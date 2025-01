Iberia Express i Iberia, les aerolínies més puntuals d'Europa el 2024, segons Cirium

A més, Iberia Express lidera el rànquing de low-cost més puntuals a nivell mundial

MADRID, 5 gen. (EUROPA PRESS) -

Iberia Express i Iberia han estat reconegudes com les aerolínies més puntuals d'Europa el 2024 amb percentatges del 84,69% i el 81,59%, respectivament, segons 'On-time Performance Report' de Cirium, l'informe anual de la indústria sobre aquest àmbit.

Així, el tercer lloc en aquest rànquing recau en l'eslovaca SAS, amb una puntualitat del 81,40%, seguit d'una altra aerolínia espanyola, Vueling, amb un percentatge de 81,20%, i Norwegian (79,23%).

En el cas d'Iberia Express el lideratge és doble, ja que encapçala la classificació de companyies low-cost més puntuals a nivell mundial. A continuació, el top 5 està compost per Gol (84,09%), Azul (82,42%), Peach Aviation (82,32%) i Vueling (81,20%).

Sobre la llista global, el primer lloc és per a Aeromexico amb una puntualitat del 85,73%, per davant de Saudi Airlines (86,35%) i Delta Air Lines (83,46%), qui a més ha obtingut el Premi Platí de Cirium per quart any consecutiu pel seu "rendiment exemplar".

Quant a la resta de regions, JAL (80,90%) ha estat líder a Àsia-Pacífic, la nord-americà Delta Air Lines (83,46%) ha aconseguit el primer lloc a Amèrica del Nord, Copa Airlines, amb el 88,22% de vols en hora, ha estat la companyia més puntual d'Amèrica Llatina, i a Orient Mitjà i Àfrica s'ha imposat FlySafair, amb una puntualitat del 93,82%.

"L'any 2024 va ser difícil per a les aerolínies, que van haver de fer front a un tall informàtic a gran escala i a patrons meteorològics intempestius i severs. Malgrat aquests reptes, aquestes aerolínies i aeroports han treballat sense descans per garantir que els clients tinguin un viatge sense problemes i arribin a la seva destinació a temps", segons el director executiu de Cirium, Jeremy Bowen.